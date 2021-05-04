Son dakika haberleri... Allianz Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik'e üst düzey atama
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Son dakika haberleri... Allianz Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik'e üst düzey atama

Son dakika haberleri... Allianz Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik'e üst düzey atama
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Allianz Türkiye'de Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Ekip Lideri pozisyonuna Fisun Koç Doğan atandı.

Allianz Türkiye'de Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Ekip Lideri pozisyonuna Fisun Koç Doğan atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, stratejik öncelikleri arasında yer alan Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik branşlarında çevik çalışma modelini yeni bir atamayla güçlendirdi.

Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Ekip Lideri görevine atanan Doğan, Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez'e bağlı İcra Kurulu Üyesi olarak çalışacak.

Doğan, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programını ve 2006'da Bahçeşehir Üniversitesi Aktüerya Bilimi yüksek lisans programını tamamladı. Kariyerine 1999 yılında Yapı Kredi Bankası'nda Ürün Müdürü olarak başlayan Doğan, ardından sırasıyla, AK Emeklilik, AvivaSA ve Aviva Londra'da; ürün yönetimi, planlama ve proje uygulama, pazarlama, strateji ve dönüşüm alanlarında farklı pozisyonlarda görev aldı.

2019 yılından bu yana, AvivaSA'da Doğrudan Satış, Acenteler ve Kurumsal Bölümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Doğan, dün itibarıyla Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Ekibi Lideri ve İcra Kurulu Üyesi olarak yeni görevine başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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