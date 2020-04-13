Allianz Türkiye'de üst düzey atama Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Evren Ayorak getirildi.

Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Evren Ayorak getirildi.

Allianz Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirildi. Sigorta sektörünün önde gelen kuruluşu Allianz Türkiye'nin bilgi teknolojileri liderliğini yürütmekte olan Evren Ayorak, 1 Nisan 2020 itibarıyla Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Ayorak, Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Kaan Toker'e bağlı olarak çalışacak.

Evren Ayorak, lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Finansbank'ta sistem ve uygulama mimarı olarak başlayan Ayorak, 2005-2006 yılları arasında aynı kurumun bilgi işlem birimi olan IBTECH'te kıdemli yazılım mimarı olarak görev aldı. Ayorak, 2006-2007 arasında Fiba Holding'in kurumsal mimarı olarak çalıştı. İzleyen dönemde 2012'ye kadar Hollanda'da, Credit Europe Bank bünyesinde uygulama tasarımı ve geliştirme bölümü yöneticisi, başkan yardımcısı ve kıdemli başkan yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Ayorak, 2016'dan bu yana çalıştığı Allianz Türkiye'de yazılım geliştirme ve dönüşüm direktörü olarak atanmadan önce Fibabank'ın Analiz ve geliştirme bölüm yöneticisi ve departman müdürü pozisyonlarında görev almıştı. 2018'den bu yana Allianz Türkiye'nin bilgi teknolojileri direktörlüğünü üstlenen Ayorak, 1 Nisan 2020 itibarıyla görevine Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA