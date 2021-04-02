'Girişimciler Ofisi' ile acentesini açmak isteyen satış temsilcilerine destek

Allianz Türkiye, Girişimciler Ofisi programıyla kurum bünyesinde güvence danışmanı olarak çalışan ve kendi acentesini açmak isteyen satış temsilcilerine destek verdiğini duyurdu.

Allianz Türkiye, Girişimciler Ofisi programıyla kurum bünyesinde güvence danışmanı olarak çalışan ve kendi acentesini açmak isteyen satış temsilcilerine destek verdiğini duyurdu. Bir yıl boyunca belli hedefleri tutturan satış temsilcilerinin, birçok ayrıcalıktan yararlanacağı programın yeni dönemi 1 Mayıs'ta başlayacak.

Allianz Türkiye, sigorta sektörüne girişimci bir bakış açısı kazandırmak hedefiyle geçen yıl başlattığı Girişimciler Ofisi programının ikinci döneminde kendi acentesini açmak isteyen satış temsilcilerini destekliyor. Bünyesinde bireysel güvence danışmanı olarak çalışan ve programa başlayarak, belli hedefleri tutturan satış temsilcileri bir yılın sonunda kendi acentelerini açabiliyor. Açarken ise levha kayıt ücreti, kira desteği ve performansa bağlı olarak ofis kurulum desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanıyorlar.

Program kapsamında ayrıca mentorluklar, ihtiyaçlara yönelik eğitimler, ödüllü kampanyalar, referans ve satış primi gibi avantajlar da sunuluyor. İlk kez 1 Mayıs 2020'de başlatılan programa dahil olan ilk 10 kişi, Nisan sonunda kendi acentesini açacak. 1 Mayıs'ta ise yeni girişimciler programa dahil edilecek.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA KARİYER FIRSATI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapma vizyonuyla sigorta sektörünü ileriye taşıma yolunda projeler geliştirdiklerini belirten Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur, "Program ile kurum içindeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirirken, yeni nesil acentelerin finansal danışmanlık yönünü güçlendirmeyi, direkt satış organizasyonunda yer alan çalışma arkadaşlarımıza kariyer fırsatı sunmayı hedefliyoruz. Programla acentelerimizin markamıza olan aidiyetlerini pekiştirirken, Allianz'ın genç ve dinamik acente profilini koruyoruz. Programın 1 Mayıs'ta başlatılacak yeni sezonu için Allianz kadrosunda 6 kişi belirlendi, talep çerçevesinde 4 kişi dışarıdan dahil edilebilecek. Bu programa sektörde hayat sigortaları, bireysel emeklilik ve sağlık sigortaları alanlarında direkt satış yapan ve acente olmak isteyen, Allianz kadrosu dışında adaylar da başvurabilecek ve bunlar arasından 4 arkadaşımızı da Girişimciler Ofisi programımıza dahil edebileceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı