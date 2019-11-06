Allianz Teknik'in yangın güvenliği ekipmanları Siemens'e emanet

06.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:02

Siemens Türkiye'nin Akıllı Altyapılar birimi, İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde hayata geçirilen Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'ne tüm yangın algılama ve söndürme sistemlerini vererek "Siemens Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası"nın kurulmasını sağladı.



Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumda risk farkındalığını artırmayı amaçlayan merkezde yer alan "Siemens Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası" risk analizlerinde ve yangın güvenliği eğitimlerinde kullanılacak.



24 kişilik kapasiteye sahip olan Siemens Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası'nda yangın vana grupları ve söndürme sistemi ekipmanlarının yer aldığı özel alanlar bulunuyor.

Bu alanlarda verilecek uygulamalı eğitimler, Yangın Söndürme Sistemleri Çalışma Prensipleri, Yangın Alarm Vanalarının Çalışma Prensipleri, Yangın Söndürme Sistemlerinin Seçim Kriterleri, Yangın Söndürme Sistemlerinin İşletme ve Bakım Prosedürleri, Yangın Söndürme Sistemleri Test ve Devreye Alma Prosedürleri, Yangın Söndürme Sistemlerindeki Hidrolik Hesaplamalar, Yangın Söndürme Sistemlerindeki Regülasyon ve Uluslararası Standartlar, Yangın Türü ve Tehlike Sınıfı Tayini şeklinde sıralanıyor.

Kaynak: AA