Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA: 2-3
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Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

02.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:37
Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

SALON: Yantarny KaliningradHAKEMLER: Wim Cambre, Sonja SimonovskaALLİANZ MTV STUTTGART: Palleres, Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Papafotiou, Koskelo (L), Segura, Grozer, KastnerECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Mirkovic, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Simge (L), Saliha, Fatma, ElifSETLER:...

SALON: Yantarny Kaliningrad

HAKEMLER: Wim Cambre, Sonja Simonovska

ALLİANZ MTV STUTTGART: Palleres, Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Papafotiou, Koskelo (L), Segura, Grozer, KastnerECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Mirkovic, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Simge (L), Saliha, Fatma, ElifSETLER: 2-3 (32-30, 23-25, 25-22, 14-25, 9-15)

SÜRE: 150 dakika (36, 50, 27, 23, 14)

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap açılış maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Alman temsilci Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etti. Maçın en değerli oyuncusu 37 sayı ile oynayan kaptan Tijana Boskovic seçildi. Öte yandan Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular toplam 13 blok sayısı yaparken, Boskovic ve Beyza aldıkları 5'er blok ile ön plana çıktı.


Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA: 2-3
Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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