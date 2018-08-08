Allianz Motto Hareket" Tanıtıldı

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri "Allianz Motto Hareket"e ilişkin, "8 yılda 7 bölgede, 3 STK ve 105 yatılı bölge okulunda 42 bin çocuğa ve 41 bin 550 aileye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Allianz Türkiye, 7-12 yaş grubu çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlayacak yeni kurumsal sosyal sorumluluk programı "Allianz Motto Hareket"i tanıttı.

Tanıtım toplantısında konuşan Somersan Coqui, sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini uygulamaya alan şirket olduklarını anımsatarak, "2018 yılının 8. ayının 8. gününde 8 yıllık bir hayali sizinle paylaşmak istiyoruz. Programımızı tasarlarken, sürdürülebilirlik modelimizin temelini oluşturan önleyici çözümler sağlama çerçevesinde düşündük." dedi.

"Allianz Motto Hareket" kurumsal sosyal sorumluluk programıyla çocukların sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Somersan Coqui, şunları kaydetti:

"Sadece Allianz'a özgü olarak değil, belki pek çok marka tarafından da adapte edilip temel maliyetlerin yüküne girmeden kullanılabilecek bir program oluşturduk. Umarız ki çok daha fazla çocuğa ulaşılır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Oysa araştırmalar, Türkiye'de 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 58,4'ünün düzenli bir egzersiz yapmadığını gösteriyor. Bu gerçeklerden hareketle, paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz titiz bir çalışmayla, gelecek nesillerde spor ve hareket konusunda kültürel bir dönüşüm yaratmayı hedefleyen bir program geliştirdik. Allianz Grubu'nun 'Gelecek Nesilleri Cesaretlendirmek' misyonundan yola çıkarak merkeze çocuklarımızı aldık."

- "Motto Hareket Şenlikte" aktiviteleriyle program toplumda yaygınlaştırılacak

Aylin Somersan Coqui, sınıf içi çalışmalarda çocukların spor ve hareket konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı, sınıf dışı çalışmalarda da yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak geliştirilmiş fiziksel aktiviteler gerçekleştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Saha çalışmaları ve açılacak iletişim platformlarıyla Allianz Türkiye çalışanlarını, acentelerini, tedarikçilerini ve müşterilerini, çocuklar ve aileleriyle buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Somersan Coqui, şöyle devam etti:

"8 yıl sürmesi hedeflenen program sayesinde Allianz Türkiye olarak spor ve hareket kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefleyerek programı 'Motto Hareket Sahada', 'Motto Hareket Okulda' ve 'Motto Hareket Şenlikte' uygulama alanlarına bölüyoruz.

Test çalışmaları başlayan 'Motto Hareket Sahada' aktivitelerinin pilot uygulaması, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarıyla yapılacak. 'Motto Hareket Okulda', 2019-2020 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle yatılı bölge okullarında devam edecek. Yine aynı kapsamda uygulanacak sınıf öğretmenliği burs desteği, 2020 yılı itibarıyla başlatılacak. 'Motto Hareket Şenlikte' aktiviteleriyle de programın toplumda yaygınlaştırılması sağlanacak. Programın uygulandığı sivil toplum kuruluşları ve okullarda yılda iki defa çocukların ve Allianz Türkiye gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilecek şenliklerin yanı sıra programın uygulandığı şehirlerde yılda bir defa da halka açık etkinlikler düzenlenecek."

- "8 yılda 7 bölgede 42 bin çocuğa ulaşacağız"

Allianz Türkiye CEO'su Somersan Coqui, "Allianz Motto Hareket" ile 8 yıllık bir perspektif oluşturduklarını belirterek, "Çocuklarımıza sadece hareket becerisi kazandırmanın ötesine geçen, yaşamları boyunca kullanabilecekleri, karakter gelişimi, bağ kurabilme, aktif katılım ve öz güven becerilerini kazandıracak, akademik, sosyal ve duygusal özelliklerinin gelişimini sağlayacak bir modelle ilerleyeceğiz." dedi.

Bu yılın sonunda 5 etkinlik noktasında başlamış olacaklarını bildiren Somersan Coqui, şunları kaydetti:

"8 yılda 7 bölgede, 3 STK ve 105 yatılı bölge okulunda 42 bin çocuğa ve 41 bin 550 aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, projenin ilerleyen aşamalarında sınıf öğretmenliği burs desteğini başlatarak, 63 ilde 69 üniversitedeki 4 bin 50 sınıf öğretmeni adayına programımızla ilgili eğitim vereceğiz. Ataması yapılacak 735 sınıf öğretmeni adayına da spor ve eğitim setinin yanı sıra mesleğe hoş geldin bursu vereceğiz. Çalışanlarımızı ve 4 bin acentemizi de gönüllü olarak programımıza dahil edeceğiz. 737 adet 'Motto Hareket Şenliği' düzenleyeceğiz. Böylelikle programımızın ülke çapına yayılımına destek olacağız."

Toplantıya, Sosyal İnovasyon Merkezi kurucusu, program koordinatörü Suat Özçağdaş, eğitim modüllerini geliştiren Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Levent İnce ve ekibinin yanı sıra program paydaşları Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Genel Sekreteri Şule Keskiner, Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Ayşe Güveniş, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Proje Koordinatörü Necdet Ayaz da katıldı.

Proje kapsamında çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun nitelikte çocuk atletizmi, jimnastik, sepet topu, bocce, doğada yön bulma ve tag ragbi gibi spor alanlarıyla tanışmaları sağlanacak. Konuşmaların ardından, hazırlanan alanda toplantıya katılanlar bu spor alanlarını deneyimleme fırsatı buldu.