Allianz L&G Group'un genel sigortacılık bölümünü satın alacak

– Alman sigorta şirketi Allianz SE, Legal & General Group'un (L&G) genel sigortacılık bölümünü 242 milyon sterline satın alacağını duyurdu.

Fiannacial Times'ın haberine göre, Allianz Birleşik Krallık'taki Pazar payını arttırmak ve genel sigortacılık bölümünü genişletmek için L&G'ın genel sigortacılık bölümünü satın alacak.

L&G'den yapılan açıklamada satıştan gelecek miktar ile öz sermaye artırımı yapılacağı belirtildi.

İşlemin 2019 yılının ikinci yarısında sonlanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA