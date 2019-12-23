Allianz'ın "Yaşam Döngüsü" reklam filmine Kristal Elma'dan "Büyük Ödül"

23.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:16

Allianz Türkiye AlReklamcılar Derneği tarafından bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'ndan iki ödülle döndü.

Allianz açıklamasına göre, "Film – TV, Sinema" kategorisinde "Büyük Ödül"ün sahibi olan Allianz Türkiye ayrıca "Sigorta ve Finansal Hizmetler" kategorisinde de en iyi film seçilerek "Kristal Elma"nın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Direktörü Onur Kırcı "Türkiye'nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliği olarak kabul edilen Kristal Elma'da bir kez daha 'Büyük Ödül'e layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılında başlattığımız 'Allianz Seninle' mottomuz ile birçok platformda birbirinden değerli 10'dan fazla ödüle layık görülmüştük. Yayımlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan 'Yaşam Döngüsü' filmimiz de sosyal medyada aldığı ödüllerin yanı sıra Epica 2019'da ülkemizi temsil eden az sayıda çalışmanın içinde yer alarak Bronz ödül kazanmıştı." ifadelerini kullandı.



Concept Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filmi, bir baba ile oğulun, 30 yıllık zaman dilimindeki değişimleri, birbirlerine hastalıkta, sağlıkta, üzüntü ve mutlulukta verdiği destek, duygu dolu sahnelerle izleyiciye ulaşmıştı. Filmde, hayat ne getirirse getirsin birbirinden hiç ayrılmayan baba ile oğulun hikayesine Cem Adrian ve Hande Mehan tarafından seslendirilen, söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait "Sen Benim Şarkılarımsın" parçası eşlik etmişti.

Kaynak: AA