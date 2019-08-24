Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptı

24.08.2019 11:18

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "2008 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptık." dedi.

AA muhabirine açıklamalardan bulunan Gürkan, Türkiye planlarının uzun vadeli bakış açısıyla yaptıklarını ve Türk ekonomisine, insanına ve sektörün büyüme potansiyeline inandıklarını söyledi.

2008 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptıklarını belirten Gürkan, "Bu inancımızın ve kalıcılığımızın göstergesi. En son yatırımımız olan, İzmir'de hayata geçirdiğimiz operasyon merkezimiz Allianz Kampüs'ün sadece bir yıl gibi kısa bir sürede iş sonuçlarımıza yansıyan başarılarından son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, "Bu yıl ise odağımızda Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi olacak. Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde kurduğumuz Allianz Teknik'i ekim ayında açmayı planlıyoruz. Ayrıca müşterilerimize çok daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için çeviklik, yalınlık, verimlilik ve dijitalleşmeyi odağımıza alan yatırımlarımızı da sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Allianz'ın 70'ten fazla ülkede 142 bini aşkın çalışanıyla 92 milyonun üzerinde müşterisine hizmet verdiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

Bizim Türkiye'deki köklerimiz, Şark Sigorta ile 1923 yılına dayanıyor. 1974'te Koç Topluluğu bünyesine giren Şark Sigorta'ya Allianz 1988'de ortak oluyor. 1998 yılında ise şirketin adı Koç Allianz olarak değişiyor. Allianz Grubu'nun 2008 yılında Koç Holding'e ait hisseleri devralmasıyla şirket yoluna Allianz olarak devam ediyor. 2013 yılında Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik'i satın alan Allianz'da birleşme süreci 2014 yılında tamamlanıyor.

Çatısı altında Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik'i barındıran Allianz Türkiye olarak Türkiye'de sigorta sektörüne liderlik ediyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 çalışanımız, 3 bin 800 acentemiz, 1800 banka şube kanalımız ve 6 binin üzerinde anlaşmalı kurumumuzla büyük bir ekosisteme sahibiz."

Gürkan, Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ve Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerinin konsolide verilerine göre, yılın ilk 6 ayında hayat dışı branşta 3,3 milyar lira prim üretimiyle yüzde 11,7 pazar payına ulaştıklarını belirtti.

"Yılın ilk 6 ayında sağlık branşında önemli bir hareket gözlemledik"

Sağlık branşında, modüler ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının yanı sıra yaşam kalitesini artıran hizmetlerin de yaygınlaşmasıyla, yüzde 32,8'lik pazar payına sahip olduklarını belirten Gürkan, sağlık branşında, modüler ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının yanı sıra yaşam kalitesini artıran hizmetlerin de yaygınlaşmasıyla yüzde 32,8'lik pazar payı ile liderliklerini sürdürdüklerini kaydetti.

Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konsolide verilere göre hayat branşında 447 milyon lira prim üretimiyle yüzde 9,7 pazar payı elde ederek sektör ikinciliğimizi sürdürdük. Bireysel emeklilikte 16,5 milyar lira fon büyüklüğü ve yüzde 16,5 pazar payıyla sektör üçüncülüğümüzü koruduk. Otomatik katılımda da sistemde kalmayı tercih eden 400 bin müşterimizle 343 milyon lira fon büyüklüğüne ulaşarak yüzde 5,5'lik pazar payı elde ettik. Sektör yedinciliğimizi sürdürdük. Yılın ilk yarısındaki en önemli gelişmelere bakacak olursak, sektörün lokomotifi konumundaki trafik ve kasko branşları, otomotiv sektöründeki daralmadan direkt etkilendiler. Kurlardaki dalgalanmalar, yedek parça fiyatlarının döviz tabanlı olması gibi unsurlarla da pekişen bu süreç, karlılık ve büyüme üzerinde negatif etki yarattı. Ancak bu yıl yüksek faiz ortamının getirdiği pozitif bir etki var."

"Yatırım girdileriyle birlikte oluşan pozitif etkinin katkısıyla poliçe üretimi tarafındaki negatif sonuçlar bir miktar da olsa telafi edilecek gibi görünüyor. Yılın ilk 6 ayında sağlık branşında da önemli bir hareket gözlemledik." diyen Gürkan şunlara dikkati çekti:

"Tamamlayıcı sağlık sigortasında (TSS) yeni müşteri girişinde dikkati çeken bir artış yaşadık. Bu artışın önemli bir bölümü İstanbul dışındaki illerden geliyor. Sigorta sektörü bu ürünle birlikte sağlık sigortasına ihtiyaç duyan ancak daha uygun bütçeyle hizmet almak isteyen yeni bir hedef kitleye ulaştı. Bu açıdan Anadolu'daki sigortasız müşterilere sağlık güvencesi sağlama hızımız arttı. Ayrıca, satış kanallarının TSS ürününe odaklanması, ürün hakkında toplumda farkındalığın artması ve ekonomideki gelişmeler de TSS sahipliğini pozitif etkiledi. Allianz Türkiye olarak, dengeli portföyümüz, güçlü dağıtım kanalımız ve çevik organizasyon yapılanmamızla 2019 yılını tüm branşlarda hedeflerimiz doğrultusunda tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Hayat dışı branşta 6,8 milyar lira prim üretimi ve yüzde 12 pazar payıyla liderliğimizi korumayı bekliyoruz."

Hayat branşında 800 milyon lira prim üretimi ve yüzde 11,2 pazar payıyla sektör ikinciliklerini sürdürmeyi planladıklarını belirten Gürkan, "Bireysel emekliliği 18,8 milyar lira fon büyüklüğü ve yüzde 16,9 pazar payıyla sektör üçüncüsü olarak, otomatik katılımı ise 431 milyon fon büyüklüğü ve yüzde 5,8 pazar payıyla sektör yedincisi olarak kapatmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA