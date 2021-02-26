Alliance Cavea ile anlaşma sağladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Alliance Cavea ile anlaşma sağladı!

26.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:20
Alliance Cavea ile anlaşma sağladı!

Alliance'dan yeni bir anlaşma daha! İsveç merkezli Alliance, sponsorluk ve takipçi analiz platformu Cavea ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Cavea geçmişte Talon Esports, Astralis Group ve Fnatic gibi organizasyonlarla da anlaşmalar imzalamıştı. Bu anlaşmalar neticesinde ise 1 Milyon Euro değerinde bir kar elde etmişti.

Anlaşmaya göre Cavea, Alliance Esports'un tüm sosyal medya kanallarının yönetimi ve pazar değerinin artmasını sağlayacak. Cavea bu noktada kendi sosyal medya aracı ile sponsorluk sorumluluğunu alacak ve paylaşım analizlerini yönetecek. Bu tarz bir yönetim anlayışı ise gelecek sponsorluk anlaşmaları adına şeffaflık sağlamış olacak.

Alliance Strateji Müdürü Kelly Ong anlaşma hakkında şunları söyledi:

Detaylı bir deneme işletimi yaptıktan sonra Cavea ile çalışmak bizim için büyük bir mutluluk. Cavea ile birlikte, gelecek sponsorlarımız ve ortaklarımız için büyük bir şeffaflık sağlamış olacağız. olarak anlaşmalarımızda şeffaf ve güvenilir olmak bizim ana noktamız. Bu yüzden veri ve istatistiklere büyük bir önem veriyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Nikol Paşinyan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Cem Yılmaz Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alliance Cavea ile anlaşma sağladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:21:00. #1.15#
title