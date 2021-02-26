Alliance Cavea ile anlaşma sağladı!

Alliance'dan yeni bir anlaşma daha! İsveç merkezli Alliance, sponsorluk ve takipçi analiz platformu Cavea ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Cavea geçmişte Talon Esports, Astralis Group ve Fnatic gibi organizasyonlarla da anlaşmalar imzalamıştı. Bu anlaşmalar neticesinde ise 1 Milyon Euro değerinde bir kar elde etmişti.

Anlaşmaya göre Cavea, Alliance Esports'un tüm sosyal medya kanallarının yönetimi ve pazar değerinin artmasını sağlayacak. Cavea bu noktada kendi sosyal medya aracı ile sponsorluk sorumluluğunu alacak ve paylaşım analizlerini yönetecek. Bu tarz bir yönetim anlayışı ise gelecek sponsorluk anlaşmaları adına şeffaflık sağlamış olacak.

Alliance Strateji Müdürü Kelly Ong anlaşma hakkında şunları söyledi:

Detaylı bir deneme işletimi yaptıktan sonra Cavea ile çalışmak bizim için büyük bir mutluluk. Cavea ile birlikte, gelecek sponsorlarımız ve ortaklarımız için büyük bir şeffaflık sağlamış olacağız. olarak anlaşmalarımızda şeffaf ve güvenilir olmak bizim ana noktamız. Bu yüzden veri ve istatistiklere büyük bir önem veriyoruz.

Kaynak: Playerbros