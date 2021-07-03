Allegra Ensemble, Başkentte sanatseverlerle buluşacak
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Allegra Ensemble, Başkentte sanatseverlerle buluşacak

Allegra Ensemble, Başkentte sanatseverlerle buluşacak
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Kültür Sanat

"Bi' Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan, İtalyanca anlamı "Neşeli Topluluk" olan Allegra Ensemble konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Sahnesi'nde 6 Temmuz ve 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

"Bi' Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan, İtalyanca anlamı "Neşeli Topluluk" olan Allegra Ensemble konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Sahnesi'nde 6 Temmuz ve 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 sebebiyle salonlardan uzak kalan sanatseverlerin hasreti temmuz ayında sona erecek. CSO Ada Ankara Sahnesi'nde birbirinden özel konserler verilecek.

Bu kapsamda Ankara Devlet Opera ve Balesince gerçekleştirilecek Allegra Ensemble konserinde, türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanları ile çok sesli icra edilecek.

Konser, 6 Temmuz Salı ve 14 Ağustos Cumartesi saat 20.00'da CSO Ada Ankara Sahnesi Ana Salon'da düzenlenecek.

Allegra Ensemble, müzik düzenlemelerini Osman İşmen'in yaptığı, soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, 1. Keman Ümmiye Özdem, 2. Keman Şenzelita Aykanat, Viyola Melda Sak, Viyolonsel Hande Ulutaş, Flüt-Mandolin Müjde Akden, Piyano Gülriz Tunca ve Perküsyon Tanya Tarazan'ın olduğu 8 kadın sanatçıdan oluşuyor.

Konser biletleri "www.biletinial.com" adresinden satın alınabilecek.

Etkinliklerin pandemi önlemleri tamamı uygulanarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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