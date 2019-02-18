Alleben deresi özüne kavuşuyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in önemli simgesi olan Alleben Deresi yeni proje kapsamında özüne kavuşuyor.

Şehrin en önemli zenginliği olan Alleben Deresi geçmişte olduğu gibi Gazianteplilerle buluşturmak için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Alleben'i İnsanlarla Buluşturma Projesi" kapsamında Alleben Su Projesini hayata geçiyor.

GASKİ Genel Müdürlüğün tarafından birkaç yıldır üzerinde çalışılan proje hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep'in en önemli tabiat varlığı olan Alleben Deresi konumu nedeni ile her dönem kent kimliğinin önemli bir parçası olmuştur. Alleben Deresi Gaziantepliler için birçok şey ifade eder aslında. Gaziantep'in yegane simgesi iken yıllar içerisinde hafızasını yitirmiş, sadece kış aylarında yağmur sularının aktığı iki taş duvar arasında sıkışıp kalmış Alleben Deresini, eski günlerindeki coşkusuna kavuşturmak, hatıraları yeniden canlandırmak ve insanı suyla buluşturmak için bir yola çıkıyoruz şimdi. Yüksek duvarlar arasında kendi sesine ve insanlara hasret kalan Alleben Deresini, uzun yıllardır büründüğü sessizlikten çıkaracak ve insanlarla buluşturacak bir proje hazırladık. Hayalimiz, tertemiz akan suyun sesine çocukların kahkahaları karışsın ve Alleben hayatla birlikte tertemiz aksın. 'Alleben Su' projesi hatıralarımız ve hayallerimizin projesidir. 'Alleben Su' projesi suyu insanla, maviyi yeşille buluşturacak vuslat projesidir" dedi.

Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise, ana teması su olan proje kapsamında, demokrasi meydanı ile SANKO AVM arasında kalan bin 350 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 bin metre karelik alan içerisinde, duvarlarından kurtulan Alleben Deresinden tertemiz suların akacağını söyledi.

İnsanların yeşil alanlardan dereye ve suya ulaşma imkanı olacağını aktaran Sönmezler, yatak çevresinde kentin suyla ilgili geçmişine vurgu yapan sanat yapıları inşa edileceğini, çeşitli oyun ve sosyal faaliyet alanları ile derenin bütünleşeceğini belirtti.

Sönmezler, proje kapsamında mevcut ağaçların tamamının korunacağını ve buna ilave 80 adet yeni ağaç ekileceğini, 7 bin 467 adet çalı, 60 bin 755 tane yer örtücü, 7 bin 960 tane mevsimlik çiçek, 4 bin 456 tane su bitkisi ile alandaki yeşil çeşitliliğin artırılacağını söyledi.

"Hıdrellez ruhu yaşatılacak"

Projede sinevizyon gösterileri yapmaya müsait bin metre küp hacimli açık su deposu ve paket arıtma ünitesi de yapılacağını anlatan Sönmezler, "Belli bir dere kesiti içesinden sürekli akan su, proje alanı sonunda bir pompa yardımıyla alınarak paket arıtma ünitesinde arıtılıp livas görünümü verilen su kanalları ile tekrar dere kesitine bırakılacak. Su döngüsel olarak arıtıldığı ve pompa merkezindeki otomatik cihazlarla sürekli analiz yapılacağı için dereden akan suya gönül rahatlığı ile girilebilecek. Dere ve diğer sulu alanlardaki derinlik, herhangi bir risk taşımayacak ve güvenle hareket edilebilecek yükseklikte olacağından suyla temas etmek beklentilerin de ötesinde olacak" ifadelerini kullandı.

Proje alanında Gaziantepliler için manevi bir önemi olan Hıdrellez ruhunun yaşatacağı bir havuz ile tarihi livas ve gannelere vurgu yapan çeşmelerin de bulunacağını belirten Sönmezler, "Bin 350 metrelik dere güzergahı boyunca yapılacak 13 adet kaskat yapısı suya hareket kazandıracak, küçük adacıklar ve havuzlar doğal dere yatağı görüntüsü verecek. Çeşitli su oyunlarının bulunduğu bölümlerde çocuklar ve büyümeyen çocuklar sıcak günlerde serinliğin ve suyun keyfini çıkaracak. Kısacası Gaziantepliler bu bölgedeki yeşil alanlarda, suyun kenarında ve suyun içinde hem oyun oynama, dinlenme ve eğlenme imkanı bulacak" şeklinde konuştu.

Yapımına bu sene başlanıyor

Proje alanının Gaziantep'in en önemli, ticari, idari, sosyal, kültürel ve tarihi bölgelerinin arasında bulunacağını ifade eden Hüseyin Sönmezler, "Bu nedenle, "Alleben Su Projesi" şehrimizin tarihi ve kültürel koridorunu sürdürme ve orta bir noktada insanları dinlendirip, rahat bir nefes aldırma amacına da hizmet edecek" diye konuştu.

Öte yandan proje alanının önemi dikkate alınarak, dere yatağı ve çevresi tüm yönleriyle ele alınmış, uzun araştırmalar, taşkın ve hidrolojik çalışmalar neticesinde tasarım yapıldığını vurgulayan Sönmezler, projenin inşaatına bu yıl içerisinde başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA