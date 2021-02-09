Allan Hakko kimdir? Allan Hakko hayatı ve biyografisi! Allan Hakko kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Allan Hakko, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Allan Hakko hakkında merak edilenler. Allan Hakko hayatı ve biyografisi. Allan Hakko kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Allan Hakko merak konusu oldu. İşte Allan Hakko hakkında merak edilen Allan Hakko kimdir, Allan Hakko hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALLAN HAKKO KİMDİR?

Allan Hakko, Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu iş insanı Alan Hakko dünyaca ünlü bir markanın veliahtıdır. Aile, ünlü Vakko markasının sahibidir. Allan Hakko'nun, Romina Hakko Garih ve Pia Hakko Yeşil adında iki kız kardeşi vardır.

Allan Hakko, babası Jeff Hakko'nun denize olan merakı sayesinde su sporları ile ilgilenmiştir. Tekvando yaptığı da bilinmektedir. Yoğun olarak spor yaparken bir yandan da markalarında yönetim kurulunda çalışmaktadır. Bunun dışında özel hayatını paylaşmayı tercih etmeyen Allan Hakko daha önce Azer Polat ile evlenmiş ve 2015 yılında evliliklerini sonlandırmışlardı. Çiftin Benjamin adında oğulları var.