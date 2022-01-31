Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e kiralandı

Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." denildi.