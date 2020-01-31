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Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı Seyedallahyar Sayyadmanesh'i ligin ikinci yarısında kadrosunda bulunduracak.

31.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:17
Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü

, sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı Seyedallahyar Sayyadmanesh'i ligin ikinci yarısında kadrosunda bulunduracak.Sezon başında İran ekibi Esteghlal FC'den 753 bin Euro bonservis bedeli ile Allahyar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'a kiralamıştı. İstanbulspor'da sözleşmesi fesih edilen 18 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli ekibe geri döndü. Fenerbahçe, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alan Allahyar'ı TFF'ye bildirirken genç futbolcunun ikinci yarıda görev alması bekleniyor.


Kaynak: DHA
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