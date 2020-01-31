Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü
Sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar, İstanbulspor'un kiralık sözleşmesini feshetmesi üzerine sarı-lacivertlilere geri döndü.
Sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar, İstanbulspor'un kiralık sözleşmesini feshetmesi üzerine sarı-lacivertlilere geri döndü.
Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü. Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, herhangi bir istatistik üretmedi.
(İHA)