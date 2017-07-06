'Allahuekber' Diye Bağırarak Yan Odaya Koşup Teyzesini Öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucusu bağımlısı genç, akli dengesi yerinde olmayan teyzesini bıçaklayarak öldürdü.

YEĞENİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yakup Deniz. D Akşemsettin Mahallesi'nde, birlikte yaşadığı teyzesi Teslime Türkmen'i bıçakla yaraladı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Türkmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde inceleme yapan polis ekipleri, katil zanlısını arama çalışmalarını sürdürüyor.

İNTİHAR ETMEYE KALKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'te yer alan bilgilere göre uyuşturucu bağımlısı olan ve son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öğrenilen 25 yaşındaki Yakup Deniz D. gece bunalıma girip mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına dayayıp intihar etmek istedi. Bunu gören anne Naciye D. oğluna bıçağı bırakmasını söyledi.

"ALLAHUEKBER" DİYEREK YAN ODAYA KOŞTU

Uyuşturucunun etkisiyle şuurunu kaybeden Yakup Deniz D., evdeki yakınlarının ifadelerine göre "Allahuekber" diyerek yan odaya koşup akli dengesinin yerinde olmadığı kaydedilen 65 yaşındaki teyzesi Teslime Türkmen'i göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aşırı kan kaybeden Türkmen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.