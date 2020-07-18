"Allah yemeyenlere de ceza yemeyi nasip etsin" diyerek fenomen olan minibüs şoförü konuştu
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"Allah yemeyenlere de ceza yemeyi nasip etsin" diyerek fenomen olan minibüs şoförü konuştu

Pendik'te fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası yiyen minibüs şoförü Türkay Özanek, cezanın ardından, "Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin" demiş ve o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

18.07.2020 08:56 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:31

Pendik'te fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası yiyen minibüs şoförü Türkay Özanek, cezanın ardından, "Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin" demiş ve o anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada fenomen olan minibüs şoförü Özanek, haberden sonra kendisine birçok kişiden telefon geldiğini belirterek, "İlkokul arkadaşımdan asker arkadaşıma kadar herkes aradı. Bir komutanlar aramadı" dedi.

Pendik'te polis ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle minibüs şoförü Türkay Özanek'e para cezası verildi. Özanek, verilen ceza ile ilgili kendisine soru yönelten basın mensubuna "Cezayı ben yedim afiyet olsun. Alıştık. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin" deyince sosyal medyada gündem oldu. Hakkında birçok gönderi paylaşılan ve adeta fenomen haline gelen minibüs şoförü Türkay Özanek, hakkında yazılanlarla ilgili konuştu.

Özanek, para cezası aldığı günde sonra kendisini ikinci kez görüntüleyen basın mensubuna, "Dertsiz başımızı derde sokma. Şimdi yolcu sayımız tam. Espri bir tarafa Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Hakkında çıkan haberden sonra birçok yerden kendisini arayanların olduğunu ifade eden Özanek, "O zaman yediğimiz ceza 4 kişi fazla taşımaktandı. Az ileride yolcular inecekti. Devlet yasak koymuş yasağı farkına varmadan çiğnemiş olduk. Beni yakından tanıyanlar bilir, esprili bir kişiliğe sahibim. İlkokul arkadaşımdan asker arkadaşıma kadar herkes aradı. Bir komutanlar aramadı. Onlar da rütbeden dolayı aramadılar. Öyle bir espri yaşadık. Ankara'daki dayımdan Kars'taki teyzeme kadar herkesten telefon geldi" diye konuştu.

Ceza yediği esnada taktığı maske için yapılan "7 yıllık maske" yorumlarına cevap veren Özanek, "Maskeme dil uzatanlara en derin saygılarımı iletiyorum. Onların da illa ki böyle ikinci el, az kullanılmış maskeleri vardır. Gün içinde değiştiriyoruz ama o an öyleydi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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