Allah'a Küfür Ettiği Paylaşımla Gündeme Gelen Öğretmen Görevden Alındı
Tekirdağ'da Allah'a küfür edip sosyal medya hesabından paylaşan beden eğitimi öğretmeni görevden alındı. Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Tekirdağ'da sosyal paylaşım sitesinden Allah'a küfür eden beden eğitimi öğretmeni görevden alındı. Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve emniyete götürülerek ifadesinin alındığı öğrenildi.
BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni C. D. K.'nın görevden alındığı belirtildi.
Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir beden eğitimi öğretmeni hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.
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ne kullandıysa kafa yerinde deil bonzaimi kullandı. baly mi çekmiş belli deil alkola alsa bu kadar olmaz içinde ne varsa kusmus, bastırılmış duygular dışarı vurmuş. kısaca bitik adam belli, sende suc yok seni öğretmen yapanı sevmek lazım,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tekirdagda ayık gezen yokki.ALLAH korkusu kalmamış kimsede .yine bir temizlik lazim bu insanlaraCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu adamla kapalı oda da 1 dakika yeterCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Acinasi zavalli Allah ıslah edip töbe nasip etsin tek gercek Allah u Teâlâ dir sonsuz hamd ve övgü sadece onadirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nedenki. Allah’a küfür etmek kanunen suç muCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır