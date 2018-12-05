Allah'a Küfür Ettiği Paylaşımla Gündeme Gelen Öğretmen Görevden Alındı

Allah'a Küfür Ettiği Paylaşımla Gündeme Gelen Öğretmen Görevden Alındı

Tekirdağ'da Allah'a küfür edip sosyal medya hesabından paylaşan beden eğitimi öğretmeni görevden alındı. Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Allah'a Küfür Ettiği Paylaşımla Gündeme Gelen Öğretmen Görevden Alındı

Tekirdağ'da sosyal paylaşım sitesinden Allah'a küfür eden beden eğitimi öğretmeni görevden alındı. Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve emniyete götürülerek ifadesinin alındığı öğrenildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni C. D. K.'nın görevden alındığı belirtildi.

Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir beden eğitimi öğretmeni hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (29)

  • TURKO_RAPTOR:
    ne kullandıysa kafa yerinde deil bonzaimi kullandı. baly mi çekmiş belli deil alkola alsa bu kadar olmaz içinde ne varsa kusmus, bastırılmış duygular dışarı vurmuş. kısaca bitik adam belli, sende suc yok seni öğretmen yapanı sevmek lazım,
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • TÜRK KIZİ:
    Tekirdagda ayık gezen yokki.ALLAH korkusu kalmamış kimsede .yine bir temizlik lazim bu insanlara
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • SOGOMON:
    Acinasi zavalli Allah ıslah edip töbe nasip etsin tek gercek Allah u Teâlâ dir sonsuz hamd ve övgü sadece onadir
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.