Allah'a Küfür Ettiği Paylaşımla Gündeme Gelen Öğretmen Görevden Alındı

Tekirdağ'da sosyal paylaşım sitesinden Allah'a küfür eden beden eğitimi öğretmeni görevden alındı. Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve emniyete götürülerek ifadesinin alındığı öğrenildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni C. D. K.'nın görevden alındığı belirtildi.

Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir beden eğitimi öğretmeni hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.