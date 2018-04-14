Allada Eyaleti Prensi Akhapounka: "Türkiye ve Afrika Arasındaki İşbirliğini Güçlendireceğiz"

Batı Afrika ülkelerinden Benin'in Allada Eyaleti Bölgesel Prensi Cof fi Franck Akhapounka, ticari ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Galvaniz fabrikasını gezen Akhapounka, " Türkiye ve Afrika arasındaki işbirliğini güçlendireceğiz" dedi.

Batı Afrika ülkelerinden Benin'in Allada Eyaleti Bölgesel Prensi Cof fi Franck Akhapounka, ticari ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Akhapounka'ya ziyaretinde Gana merkezli Tytal İnvestmenst şirketinin Genel Müdürü Tatiana Boya da eşlik etti. Akhapounka ve Boya, Organize Sanayi Bölgesinde en büyük galvaniz üretici firmalardan olan Mina Galvaniz'i ziyaret etti. Fabrika bahçesinde yönetim kurulu üyeleri Mehmet Tahir Özekinci, Ekrem Özekinci tarafından karşılanan Akhapounka ve Boya, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Akhapounka ve Boya daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte fabrikayı gezdi. Fabrikada sık sık fotoğraf çektiren Akhapounka ve Boya, yöneticilerden fabrikanın işleyişi hakkında bilgi aldı.

"İşbirliğini geliştirmek için Diyarbakır'a geldik"

Ziyaret sırasında konuşan Akhapounka, "Diyarbakır'a yeni işbirliğini geliştirmek için geldik. Mina Galvaniz ile ortaklık geliştirerek Batı Afrika olarak bilinen bölgede Fildişi, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Kamerun gibi ülkelerde ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Afrika arasındaki işbirliğini güçlendireceğiz"

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan firma yetkilisi Ekrem Özekinci ise "Coffi'nin Diyarbakır'a gelmesi bizi çok onurlandırdı. Kendisinin buraya gelme amacı Mina Galvaniz ile birlikte Afrika'da iyi bir partnerlik yapıp işbirliği içerisinde olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Türkiye ile Afrika arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR