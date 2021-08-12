Allaben yüzme havuzunda Milli Takım hazırlıkları devam ediyor
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Allaben yüzme havuzunda Milli Takım hazırlıkları devam ediyor

Allaben yüzme havuzunda Milli Takım hazırlıkları devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları Beril Öztürk ve Yusuf Balaban, Milli Takım Seçme Müsabakaları sonucunda baraj derecelerini geçerek, 2021 Avrupa Gençler Alternatif Multination Şampiyonası ve Comen Yıldızlar Alternatif Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil etme hakkı elde ettiler.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen 2021 Avrupa Gençler Alternatif Multination Şampiyonası ve Comen Yıldızlar Alternatif Şampiyonası'nda Milli Takım Seçme Müsabakalarında kulvarlarda sergiledikleri performanslarla ay-yıldızlı takımda bir kez daha yarışma hakkı elde eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları Beril Öztürk ve Yusuf Balaban, Gaziantep yüzme camiasına büyük bir gurur daha yaşattılar.

Milli Takım kadrosunda daha önce Grand Prix Yüzme Yarışları ve Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etme başarısı gösteren yeşil-siyahlı spor kulübünün ay- yıldızlı sporcular, Avrupa sahnesi öncesinde hazırlıklarını Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda, Milli Antrenör Ali Göz nezaretinde sürdürüyorlar. Ay-yıldızlı sporcuların hedefi, yarışlarda madalya sevinci yaşayarak Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün başarı defterine yüzme branşında yeni bir not daha eklemek.

MİLLİ SPORCULARIMIZ, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALIYORLAR

Uluslararası platformda Milli Takım kadrosunda yarışma vizesi alan sporcuları kutlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli sporcularının emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu ay-yıldızlı takımda yarışacak sporcuları belirleyen organizasyon sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yüzme branşında Milli Takım kadrosuna bir kez daha seçilme başarısı gösteren sporcularımız Beril Öztürk ile Yusuf Balaban'ı ve Alleben Yüzme Havuzumuzda teknik kadroda görev yapan değerli mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Kulvarlarda elde edilen bu başarılar, özverili çalışmaların sonucunu sporcularımız, yıllardır verdikleri büyük emeklerin karşılığını milli gururlar yaşayarak alıyorlar. 2021 Avrupa Gençler Alternatif Multination Şampiyonası ve Comen Yıldızlar Alternatif Şampiyonası'nda gözümüz yine ödül kürsülerinde olacak. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek yine en büyük hedefimiz. Milli Takım Seçme Müsabakalarının sorunsuz bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Yüzme Federasyonu yetkililerine ve Türk sporuna değer katan tüm spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Bültenler

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