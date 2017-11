All Starlar Kadrosunun 3 İsmini Açıkladı

Survivor 2018'de All Starlar kadrosunun ilk 3 ismi Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın oldu.



Daha önce Survivor 2018'de bir ilk yaşanacağını ve All Starlar ile gönüllülerin karşı karşıya geleceğini açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de All Starlar kadrosunun ilk 3 ismini duyurdu. Ilıcalı, "Survivor2018 'de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler'e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



(İHA)