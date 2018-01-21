All-Star'da Ayşe Begüm'den Muhteşem Şov

Tahincioğlu All-Star 2018, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. Unutulmaz bir basketbol şöleninin yaşandığı All-Star 2018'de Red Bull sporcusu Avrupa Şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı unutulmayacak bir şov yaptı. Oyuncu kalitesi bakımından 'Avrupa'nın en iyi ligi' olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin yıldızlarının buluştuğu Tahincioğlu All-Star 2018 Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi.

Smaç, yetenek ve üç sayı yarışmalarının yanı sıra yapılan şovlar da izleyenleri büyüledi. Asya ile Avrupa karmaları arasında oynanan All-Star maçının periyot arasında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı gösteri düzenledi. Ayşe Begüm, seyircilerden büyük alkış aldı.

(İHA)