All Nippon Havayolu'ndan İstanbul Havalimanı'na ziyaret

01.11.2019 15:06

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, 2020 yaz sezonunda İstanbul ile Tokyo arasında seferlere başlayacak Japon All Nippon Havayolu şirketi yetkililerini, İstanbul Havalimanı'nda ağırladı.

İGA'nın Twitter hesabından Japon hava yolu şirketinin ziyaretiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "2020 yaz sezonu itibarıyla İstanbul (IST) ile Tokyo (HND) arasında günlük uçuşlarına başlayacak olan @FlyANA_official ekiplerini, #İstanbulHavalimanı'nda ağırlamaktan ve havalimanımızı tanıtmaktan büyük mutluluk duyduk. 2020'de görüşmek üzere!" ifadeleri kullanılarak, havalimanında çekilen hatıra fotoğrafına yer verildi.

Kaynak: AA