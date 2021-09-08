ALKÜ ve Alanya HEP'li öğrenciler için kurulan Gençlik Hizmetleri Birimi açıldı

Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi içerisine öğrencilerin A'dan Z'ye faydalanabileceği birçok hizmet içeren Gençlik Hizmetleri Birimi'ni hayata geçirdi.

Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi içerisine öğrencilerin A'dan Z'ye faydalanabileceği birçok hizmet içeren Gençlik Hizmetleri Birimi'ni hayata geçirdi. Belediye, Alanya HEP ve ALKÜ arasında koordinasyon oluşturulması ve Alanya Belediyesi'nin öğrenci dostu kent projesi kapsamında oluşturulan birim yeni eğitim sezonunda hizmete girdi.

Gençlik Hizmetleri Birimi, yeni eğitim sezonunda ALKÜ'lü ve Alanya HEP'li öğrencilere hizmet vermeye başlıyor. Birimin öğrencilere vereceği hizmetler arasında arasında indirimler, mobil uygulama üzerinden hayatlarını kolaylaştıracak birçok kısa yol, ücretsiz çamaşırhane, staj imkanları gibi birçok hizmet yer alıyor.

"Kampüs Alanya uygulamasıyla öğrencilerin hayatı kolaylaşıyor"

Alanya Belediyesi'nin öğrenci dostu Alanya projesi kapsamında hayata geçirilen 'Kampüs Alanya' mobil uygulamasıyla öğrenciler esnafla buluşacak ve öğrencilerin işletmelerden indirimli yararlanmasını sağlanacak. Aynı zamanda öğrencilerin Alanya'da yaşayacakları hayatı kolaylaştıracak ve güzelleştirecek birçok kısa yol mobil uygulamanın içinde yer alıyor.

"Öğrencilere ücretsiz çamaşırhane servisi"

ALKÜ yerleşkesinin içerisinde yer alan Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi içerisinde öğrencilere ücretsiz olarak çamaşırhane hizmeti sunarken öğrenci meclisi çalışmaları, staj imkanları, gönüllülük çalışmaları istihdam kolaylıklarının sağlanması gibi birçok hizmette de yol gösteriyor.

"Öğrencilerin yatırım ortağı"

Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi, öğrencilerin AR-GE yatırımlarına yönelik imkanlar da sunuyor. Ayrıca birim, yerel, Avrupa Birliği ve uluslararası projelerin hayata geçirilmesi için öğrencileri proje ortağı yapacak.

"Birçok hizmet yer alıyor"

ALKÜ Gençlik Hizmetleri Birimi Sorumlusu Aksen Uçaner, yaptığı açıklamada birimin faaliyetlerini anlatırken, "Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in büyük emekleriyle kurulan birimimizde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve sosyal yardım faaliyetleri oluşturmak, üniversite yerleşkesi etrafında ve içinde ücretsiz servis hizmeti vermek, ulaşım, restoran, kafe, konaklama, sağlık ve market gibi çeşitli indirimlerin sağlanabilmesi için öğrencilere 'Kampüs Alanya' uygulaması ile destek sağlamak, üniversitede okuyan öğrencilerin kişisel gelişimini arttırmaya yönelik sanatsal, kültürel, sportif kursları ücretsiz açmak, eğitim seminerleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası kültürel gezi organizasyonları düzenlemek gibi birçok hizmetimiz yer alacak" diye konuştu.

"Öğrenciler stantta bilgilendiriliyor"

Kampüs içinde kurulan stantta öğrencilere, Alanya Öğrenci Rehberi, hijyen paketi, küçük hediyeler dağıtılıyor. Stantta aynı zamanda 'Kampüs Alanya' uygulaması ile ilgili bilgiler aktarılıp Alanya ile ilgili tanıtımlar da yapılıyor. Stant, 6-14 Eylül tarihleri arasında açık olacak.

Aynı zamanda öğrencilerin çamaşırhane ve bilgi alma sürecinde Gençlik Hizmetleri Birimi ofisinde çay, kahve ikramı ve kütüphane hizmeti de veriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı