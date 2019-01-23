Alkü, Tübitak Projesinde En Yüksek Puana Layık Görüldü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ'un hazırladığı proje 720 bin TL bütçe ile TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Dekan Yuluğ'un, TÜBİTAK 1001 Programına başvuruda bulunduğu "In Vitro Oksijen Glukoz Deprivasyon Sonrası Tetraploid ve Diploid Nöronlar Arasındaki Moleküler İlişkinin İncelenmesi" başlıklı projesi, TÜBİTAK komisyonu tarafından en yüksek puan olan "A" Panel Puan Seviyesi ile desteklenmeye layık görüldü.

"Bilim dünyasında çığır açacak"

Proje ile sinir hücre kültürü ortamında oksijen yoksunluğunda sinir hücrelerinin kendilerini korumak amacıyla yaptıkları genetik ve kimyasal değişiklikler ve diğer hücreler arasındaki ilişkinin inceleneceğini ifade eden Yuluğ, elde edilmesi beklenen sonuçların Alzheimer, Felç ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde önemli katkıları olacağını belirtti.

Araştırmanın 28 ay süre ile ALKÜ Tıp Fakültesi yürütücülüğünde, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de katılımı ile sürdürülmesinin planlandığını dile getiren Prof. Dr. Burak Yuluğ, projenin Türkiye'de benzeri olmadığını, araştırma sonuçlarının bilim dünyasında çığır açacak sonuçlara imza atacağına inandığını söyledi.

"Meyveleri topluyoruz"

Henüz üç yıllık bir üniversite olmasına karşın TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programına ALKÜ'den literatürlere geçebilecek bir projenin daha kabul edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Pınarbaşı, "Konusunda uzman ve kaliteli hocaları ALKÜ'ye kazandırmamızın meyvelerini alıyoruz. Bu kazanımların meyvesi olarak da böylesi yüksek bütçeli önemli projelerin ALKÜ bünyesinde yapılacak olması bizleri çok gururlandırıyor" dedi.

Rektör Pınarbaşı, Prof. Dr. Burak Yuluğ'u tebrik ederek proje çalışmalarında başarılar diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA