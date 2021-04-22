ALKÜ rektörü koltuğunu çocuk rektöre devretti
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ALKÜ rektörü koltuğunu çocuk rektöre devretti

ALKÜ rektörü koltuğunu çocuk rektöre devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencisi Münevver Selen Kabayel'e devretti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencisi Münevver Selen Kabayel'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılı çerçevesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim töreni yapıldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı, 4,5 ve 6 yaş grubu öğrenciler ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kalan, koltuğunu ALKÜ Uygulama Anaokulu 6 yaş sınıfı öğrencisi Münevver Selen Kabayel'e bıraktı. Devir teslimde öğrencilere, ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Onay Budak Kaymaz ile öğretmenleri eşlik etti.

Rektörlük koltuğuna oturan Kabayel'in ilk olarak sınıf arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Program sırasında Kabayel, çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. Ayrıca Kabayel, bayramın ruhunu yaşatan Rektör Kalan ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ziyaretine gelen miniklere teşekkür eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan da, geleceğin nesillerine bu güzel duyguyu yaşattıkları için mutlu olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Çocuk Rektör Kabayel'e çeşitli hediyeler verdi. Ardından okul müdürü ile anaokulu öğrencileri Rektörlük makamında sırayla hatıra fotoğrafı çekildi. - ANTALYA

ALKÜ rektörü koltuğunu çocuk rektöre devretti
ALKÜ rektörü koltuğunu çocuk rektöre devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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