ALKÜ öğrencisi Murat Kankaya'dan 1 gümüş ve 1 bronz madalya

27.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:57

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Murat Kankaya, Uluslararası Gastronomi Festivalinde 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Murat Kankaya, 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Denizli Genç Aşçılar Derneği tarafından organize edilen ve Dünya Şefler Birliği ile Dünya Eurotoques Federasyonunun katılımıyla Denizli'de düzenlenen, 35 ülkeden 400 kadar yarışmacının katıldığı Uluslararası Gastronomi Festivalinde 2 klasmanda üniversite adına yarışarak 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.



Hemen ardından 21-24 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Şefler Birliğinin katılımı ile, 25'den fazla ülkeden toplam 4000'in üzerinde katılımcıyı ağırlayan GastroAntalya : Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan Kankaya, bu yarışmada da, yarıştığı 3 klasmanda 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA