ALKÜ'lü öğrenci destek bekliyor
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ALKÜ'lü öğrenci destek bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ALKÜ'lü öğrenci destek bekliyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Programı öğrencisi Merve Güler "Tasarıma Değer" yarışmasında sergilemeye değer 47 tasarım içerisinde yer alarak "Dijital Halk Oylaması" aşamasına girmeye hak kazandı.

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Programı öğrencisi Merve Güler "Tasarıma Değer" yarışmasında sergilemeye değer 47 tasarım içerisinde yer alarak "Dijital Halk Oylaması" aşamasına girmeye hak kazandı. Güler oylama için Alanya halkından destek bekliyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı 1. Sınıf öğrencisi Merve Güler, özel bir tekstil firması tarafından düzenlenen "Tasarıma Değer" yarışmasında sergilemeye değer 47 tasarım içerisinde yer aldı. Güler dereceye girmek için "Dijital Halk Oylaması"nda Alanya halkından destek bekliyor.

Üniversitelerin moda tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, grafik tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, görsel iletişim tasarımı, endüstriyel ürünleri tasarımı, mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin katıldığı ve katılımcılardan "Yeni Dünya" temasıyla nevresim deseni tasarlamaları istenen yarışmaya Merve Güler "Kadın" isimli tasarımı ile katıldı.

Sergilemeye değer 47 tasarım içerisinde yer alarak "Dijital Halk Oylaması" aşamasına girmeye hak kazanan Güler'e destek beklediklerini ifade eden ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Serdar Aslan, "Ev tekstili sektöründe yeni tasarımcıların yetiştirilmesini desteklemek amacıyla düzenlenen "Tasarıma Değer" yarışması, ev tekstilinde tasarım kavramını ön plana çıkarmayı, tasarıma ve tasarımcıya değer katmayı ve tasarım alanında kariyer yapmak isteyen genç yeteneklerin yolunu aydınlatmayı hedefliyor. Bu bağlamda, üniversitemiz öğrencisi Merve Güler "Kadın" isimli tasarımı ile sergilemeye değer 47 tasarım içerisinde yer aldı ve "dijital halk oylaması" aşamasına girmeye hak kazandı. Yürütmüş olduğum Temel Sanat Eğitimi-I dersi kapsamında geleneksel motiflerimizden geliştirilen ve 31 Mart - 09 Nisan tarihleri arasında tasarıma değer internet sitesi adresinden yayınlanan öğrencimizin tasarımına tüm öğrencilerimizden ve Alanya halkından oy vermelerini bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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