ALKÜ'de turizm konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında çevirim içi paneller gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında çevirim içi paneller gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) pandemiden dolayı bu yıl da pandeminin gölgesinde Turizm Haftası etkinlikleri düzenledi. Turizm Fakültesi ve ALTSO Turizm MYO, Turizm Haftası kapsamında iki farklı konuda çevrim içi panel gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Turizm Fakültesi'nin düzenlediği çevrim içi etkinlikte, "Pandemi Sürecinde ve Sonrasında Turizm" konusunu ele alırken, ALTSO Turizm MYO tarafından düzenlenen etkinlikte "Pandemi Sürecinde ve Sonrasında Alanya'da Turizm" konusu konuşuldu. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak'ın açılış konuşması ile başlayan panelde, Doç. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz moderatörlüğünde Güney Florida Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Ali Bilir ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca sunumları gerçekleştirdiler. Sunumlarda konuşmacılar, hijyen ve temassız turizm modelinden, işletmelerin ve destinasyonların çevrim içi altyapı ve dijitalleşmeye yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizdiler. Öte yandan sunumlarda ülke genelinde 3 bin 663 otelin Antalya'da ise 553 otelin güvenli turizm sertifikası sahibi olduğuna değinilerek, otel işletmelerinde genel temizlik uygulamaları ve alınan tedbirlerden tesis içerisinde yer alan toplu kullanım alanlarındaki yeni düzenlemelere dikkat çekildi.

"İngiliz turistler Alanya'yı tercih etmeye başladı"

ALKÜ ALTSO Turizm MYO tarafından düzenlenen çevrim içi panelin konukları ise Grand Okan Oteli Genel Müdürü Amanda Jane Özsoy ve SunPark Otelleri Genel Koordinatörü Ekrem Curnal oldu. Dr. Öğr. Üyesi Murat Yetkin'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, konuşmacılar, pandemi sürecindeki olumsuz etkinin Temmuz itibarıyla azalacağı beklentisinde olduklarını belirttiler. Ayrıca, pandemi sürecinde bazı fırsatların çıktığını, örnek olarak 2020 Eylül ayında Yunanistan ve İspanya'nın kapanmasıyla üst gelir düzeyinde bulunan İngiliz turistlerin Alanya'yı tercih ettiğini ve yeni bir pazarın açıldığını söylediler. Ayrıca, panelistler pandemi sonrasında otellerin daha az müşteri teması gerektirecek şekilde iş süreçlerini gözden geçirmelerini ve bu süreçlerde teknoloji kullanımının en üst düzeye çıkarmalarının rekabette öne geçmelerini sağlayacağını vurguladılar. Turistlerin tatil paketini oluşturmalarıyla ilgili tutumlarında zaman içinde tur operatörünü yerine internetten bireysel satın almaya doğru bir yönelişin olduğuna dikkat çeken panelistler, bu tür turistlerin kişiye özel hizmet beklediklerini kaydettiler. Alanya'nın rekabette öne çıkmasının yolunun doğru tesisleri doğru müşteriyle buluşturmaktan geçtiğini belirten panelistler, bu hedefe ulaşabilmek için otellerin konsept çalışmaları yapması gerektiğini ve bu konsepte uyan hedef kitleye pazarlama çalışmalarını yoğunlaştırmalarının önemini vurguladılar. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı