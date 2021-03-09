ALKÜ'de Sporla Güçlenen Kadınlar söyleşisi düzenlendi
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ALKÜ'de Sporla Güçlenen Kadınlar söyleşisi düzenlendi

09.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:37
ALKÜ'de Sporla Güçlenen Kadınlar söyleşisi düzenlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların ve kız çocuklarının spora katılımı için destek söyleşisi düzenledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların ve kız çocuklarının spora katılımı için destek söyleşisi düzenledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) Hayallere Hayat Verenler Kulübü, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve ALKÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sporla Güçlenen Kadınlar" konulu söyleşi düzenledi. Çevrimiçi gerçekleşen söyleşinin özel konuğu olan Bedensel Engelliler Yüzme Kategorisi Şampiyonu Emine Avcu, başarı hikayesi ile kadınların ve kız çocuklarının spora katılımı için ilham veren bir konuşma gerçekleştirdi. 21 yıl boyunca yüzme amaçlı hiçbir eylemde bulunmayan ve yüzme eğitimi almaya başladıktan sonra bir buçuk yıl içinde de yüzme şampiyonu olmayı başaran Paralimpik Milli Sporcu Emine Avcu, "Sadece bir kolum var ama hayata dört elle sarılıyorum, spor benim için yaşam kaynağı, spor yolu ile güçlendim ve toplumda yer buldum" dedi.

"Fırsat eşitliğini kendimize görev edindik"

Söyleşi yöneticisi Doç. Dr. Sibel Nalbant ise, "Kadınlar sporda özgürce var olabilsin İstiyoruz. Fırsat eşitliği meselesini kendimize görev edinen bir üniversite olarak ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kadınların spor yoluyla güçlendirilmelerinin önemli olduğunu savunuyoruz. Bu amaçla etkinliğimizin adını "Spor Yolu ile Güçlenen Kadınlar" olarak belirledik" diye konuştu. - ANTALYA

ALKÜ'de Sporla Güçlenen Kadınlar söyleşisi düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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