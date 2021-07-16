ALKÜ'de 'Kadim Türk Devlet Yapısına Emperyalist Saldırılar ve 15 Temmuz' konferansı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ), 15 Temmuz'la ilgili ikinci konferansı gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ), 15 Temmuz'la ilgili ikinci konferansı gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ikinci konferans dijital bağlamda gerçekleştirildi. Çevirim içi gerçekleştirilen ve "Kadim Türk Devlet Yapısına Emperyalist Saldırılar ve 15 Temmuz" başlıklı konferansın konuşmacısı ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, yönlendiricisi ise ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı idi. Programın açılışında Dekan Şaktanlı, Gençliğe Hitabeden bir bölüm okuyarak sözü Aydemir'e bıraktı.

Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, öncelikle katılımcılara Antalya Valiliği'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinliklerinde bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın mesajını iletti. Ardından Türk tarihinin ilk nutuk metni olan Orhon Abideleri, ilk siyasetnamesi olan Kutadgu Bilig'den devlet felsefesi ve toplum yapısı örneklerini sundu. 5 bin yıllık kadim devlet geleneğinin ve medeniyet tasavvurunun adalet ve liyakat üzerine inşa olduğunu tarihi metinlerden örneklendiren Aydemir, devletin hiçbir zümreye, obaya, oymağa, dini grup gibi teslim edilemeyecek kut sahibi bir yapıyı barındırdığını vurguladı.

Örneklerini Alanya'nın da fatihi olan Alaaddin Keykubat'a Zencani tarafından sunulan siyasetname ile de destekleyen Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Osmanlı Devleti örneklerini de, Sultan Ahmed'e sunulmuş Gencine-i Adalet (Adalet Hazinesi) adlı siyasetnameden paylaştı. Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserine değinen Aydemir, cemaat veya STK görünümlü gayr-nizami istihbari kuruluşlar ile paralel devlet oluşumlarının kadim ve kudretli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işgal edemeyeceklerini en son 15 Temmuz 2016'da canı pahasına ispat eden necip milletimizin en büyük hazinemiz olduğu belirtildi. Ayrıca bu milli bilinçle yetişen, düşünüp sorgulayan genç nesilden çok ümitli olduğunu vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı