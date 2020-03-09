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ALKÜ 6 madalya 2 kupa birden aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Muaythai Takımı, Aydın'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler arası Muaythai Şampiyonasında 6 madalya ve 2 kupa kazandı.

09.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:04
ALKÜ 6 madalya 2 kupa birden aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Muaythai Takımı, Aydın'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler arası Muaythai Şampiyonasında 6 madalya ve 2 kupa kazandı.


Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 23-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 12. Üniversiteliler Muaythai Türkiye Şampiyonasına ALKÜ Muaythai Takımı yine damgasını vurdu. 47 üniversiteden 556 sporcunun katıldığı şampiyonaya, ALKÜ Muaythai Takımından 8 sporcu yer aldı. Şampiyonayı Muaythai takımı 6 madalya ve 2 kupa kazanarak tamamladı.


Başarılı geçen turnuvanın ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, sporcuları senato salonunda ağırladı. Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Kalan, "ALKÜ Muaythai Takımımızın başarıları beni çok gururlandırdı. Elde ettiğiniz başarılar sayesinde Ülkemizin her bir noktasına Üniversitemizin adını duyuyorsunuz. 6 madalya ve 2 kupa kazanmanızın yanında sizlerin en teknik sporcu ve en iyi erkek takımı seçilmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. Bu vesileyle, sizlere, Milli Takımlar Başantrenörü ve Üniversitemiz Muaythai ile Kicboks takımımızın değerli hocası Sayın Mehmet Arzık beyefendiye teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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