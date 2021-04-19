Alkolün maganda polis tarafından yakalandı
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Alkolün maganda polis tarafından yakalandı

Alkolün maganda polis tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ın Eşme ilçesinde, aldığı alkolün etkisiyle bir şahıs çevreye av tüfeği ile ateş açtı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, aldığı alkolün etkisiyle bir şahıs çevreye av tüfeği ile ateş açtı. Polisli fark edince olay yerinden kaçan şahıs, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Eşme ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; G.Ç., aldığı alkolün etkisiyle kendisini kaybetti. Önce etrafa sözlü sataşmalarda bulunan G.Ç., ardından yanında bulunan av tüfeği ile etrafa ateş açtı. İhbarlar üzerine Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldi. Polisleri fark eden G.Ç., ara sokaklara girerek izini kaybetmeye çalışsa da emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan testlerin ardından G.Ç.'nin 3.11 promil alkollü olduğu öğrenildi. - UŞAK

Alkolün maganda polis tarafından yakalandı
Alkolün maganda polis tarafından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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