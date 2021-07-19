Alkolün etkisiyle yanlış iş yerine saldırdı

Küçükçekmece'de bir şahıs alışveriş yaptığı esnaf ile tartıştı.

Küçükçekmece'de bir şahıs alışveriş yaptığı esnaf ile tartıştı. Bir süre alkol alan şahıs, akşam dükkana geri gelerek taşlamaya başladı. Ancak şahsın, alkolün etkisiyle yanlış iş yerine saldırdığı ortaya çıktı. İlginç olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde önceki akşam yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, bir iş yerinden alışveriş yaptı. Bu sırada iş yeri sahibi ile sözle tartışma yaşadı. Şahıs, akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra yarı çıplak halde iş yerine geri geldi. Dükkanı taşlayan şahıs, camları kırdı. Ancak şahsın yanlış dükkanı taşladığı ortaya çıktı. Şahıs, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada taşladığı dükkanın komşuları tarafından darp edildi.

Dükkanı yanlışlıkla taşlanan iş yeri sahibi karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı