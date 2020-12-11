Alkolün etkisiyle KADES butonuna basınca polisi alarma geçirdi
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Alkolün etkisiyle KADES butonuna basınca polisi alarma geçirdi

11.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:12
Alkolün etkisiyle KADES butonuna basınca polisi alarma geçirdi

ISPARTA'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basan A.K'nin adresine giden polis ekipleri, erkek arkadaşıyla telefonda tartışmasının ardından alkolün etkisiyle butona bastığı öğrenilen kadını, ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

ISPARTA'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basan A.K'nin adresine giden polis ekipleri, erkek arkadaşıyla telefonda tartışmasının ardından alkolün etkisiyle butona bastığı öğrenilen kadını, ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olay dün Bağlar Mahallesi 2705 sokakta, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.K., cep telefonunda bulunan KADES programının butonuna bastı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.K'nin evine geldi. Zile basan ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Ancak bir süre sonra A.K., kapıyı açtı. Eve giren ekipler, 'A.K'nin neden KADES programından ihbarda bulunduğunu' sordu. Alkollü olduğu belirlenen A.K.'nin erkek arkadaşıyla telefonda tartıştığı için butona bastığı öğrenildi. Polis tarafından A.K. önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Alkolün etkisiyle KADES butonuna basınca polisi alarma geçirdi
Alkolün etkisiyle KADES butonuna basınca polisi alarma geçirdi
Alkolün etkisiyle KADES butonuna basınca polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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