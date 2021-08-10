Alkolü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bariyerleri yerinden söktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alkolü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bariyerleri yerinden söktü

Alkolü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bariyerleri yerinden söktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, demir bariyerlere yerinden sökerek sürüklendi.

Denizli'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, demir bariyerlere yerinden sökerek sürüklendi. Hurdaya dönen araçta şans eseri 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Pamukkale ilçesi YSE Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.I. idaresindeki 20 GP 320 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri yerinden sökerek sürüklendi. Hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü ve yolcu konumundaki kişiye ayakta müdahale ederken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Yapılan kontrolde A.I.'nın 1.26 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin ise olmadığı ortaya çıktı. A.I. ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, demir bariyerler ise ekipler tarafından kesildi. - DENİZLİ

Alkolü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bariyerleri yerinden söktü
Alkolü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bariyerleri yerinden söktü
Alkolü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bariyerleri yerinden söktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Çelikkol
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alkolü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bariyerleri yerinden söktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 09:45:53. #1.14#

title