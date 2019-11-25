Alkolü olan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı

25.11.2019 07:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 07:15

Hal Bağlantı Yolunda aldığı alkolün sebebiyle kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan alkol testinde 197 promil alkollü olduğu öğrenilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay, 04.50'de Hal Bağlantı Yolu Metris istikameti sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye alkollü olan Fatih Y. İdaresindeki 37 KB 512 plakalı motosiklet, sürücüsünün aldığı alkolün etkisinden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.



Kaza yapan sürücüyü gören vatandaşlar yerde yatan sürücünün öldüğünü düşünerek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine yaralanan şahsa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın ölmediğini tespit etti.



Yaralı motosiklet sürücüsü Fatih Y., polis ekipleri tarafından alkol promil testine tabi tutuldu. 197 promil alkollü olduğu öğrenilen şahıs önce hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı sürücü sonra polis merkezine götürülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA