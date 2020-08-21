Alkolü fazla kaçırınca ortalığı birbirine kattı
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Alkolü fazla kaçırınca ortalığı birbirine kattı

Ankara'da, trafik polislerinin alkol uygulamasından kaçan alkollü kişi kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

21.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:52

Ankara'da, trafik polislerinin alkol uygulamasından kaçan alkollü kişi kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Alkol testi yaptırmayı reddeden şüpheli kendisini yere atarak "Ölüyorum. Kalbim sağ tarafta 112 ekibi çağırın" dedi. Kameraların kendisini çektiğini fark eden alkollü kişi, kameralara dönerek "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye konuştu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan trafik polis ekipleri, Sıhhiye isikametine giden Furkan B. yönetimindeki 06 RZE 81 plakalı otomobili durdurmak istedi. Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B., beraberindeki Saffet G. ile birlikte 'Dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durdurulan otomobilden inen Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi gözaltına almak isteyen polis ekipleri şüphelilerin mukavemetiyle karşılaştı.

Alkol muayenesini reddeden sürücü, kendisini yerlere atarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

"ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?"

Yol kenarına yatarak "Kalbim sağ tarafta. Ölüyorum. 112'yi çağırın diyerek olay çıkartan Furkan B., ekip aracına binmemek için direndi. Daha sonra ikna edilen alkollü kişi, polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen kişi, "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu. Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., alkol muayenesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Alkolü fazla kaçırınca ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

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