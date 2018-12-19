Alkollü Yakalandı, Denetim Sözü Alınca Polise Sarıldı

KARABÜK'te, denetim yapan polis ekibini görünce otomobilini durdurup, yan koltuğa geçip oturan Orhan O. (58), yapılan kontrolde 3,85 promil alkollü çıktı. Motosiklet sürücülerini şikayet eden alkollü sürücü, denetimlerin her gün yapılacağını söyleyen emniyet müdürüne sarıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece sürücülere yönelik denetim yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde yapılan denetimde bir otomobil sürücüsü, polisleri görünce aracını yol kenarına park edip, yan koltuğa geçti. Polis de aracın yanına gitti. Orhan O. olduğu belirlenen sürücü, yapılan kontrolde 3,85 promil alkollü çıktı. Orhan O., Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas'a motosiklet sürücülerini şikayet ederek, "Evim 100'üncü Yıl Mahallesi'nde. Ben burada ayık gezerken tepeme çıkan adamlar oluyor. Kaçıp kurtuluyorum. Ehliyetimi sana veriyorum, senden alacağım. Ama bu memlekette de uygulamaları göreceğim. Ehliyetimi verdim diye de hiç gocunmuyorum. Alkollüyüm ama alkollü gibi konuşmuyorum. Gece saat 03.00'de sıçrayarak kalktığım oluyor. Beni gece yatağımdan uyandıran insanlar varken o insanlardan niye sorgu sual sormuyorsun? Sana bunu söylüyorum, şikayette bulunuyorum" dedi.

Müdür Kafkas da sürücülere yönelik denetimlerin her gün yapılacağını söyledi. Bunun üzerine Orhan O., emniyet müdürüne sarıldı. Orhan O.'nun ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobil ise bir yakınına teslim edildi. - K

Kaynak: DHA