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Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yiyen sürücü: "Siz haklısınız.

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yiyen sürücü: "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün korona virüs karantinasını deldiği ortaya çıktı. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 400 TL cezai işlem uygulanan sürücü, evine yaya olarak gönderildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

16 AAJ 397 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü Ali F.(30)'nin belgelerini kontrol ederken, alkol testi de uyguladılar. Yapılan test sonucu 1.1 alkollü olduğu, 3. kez alkollü araç kullandığı tespit edildi.

MESAFE UYARISI

GBT sorgulamasında sürücünün Covid-19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler, mesafe oluşturdular. Ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundular.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3. Kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl ehliyetine el konulurken, motosiklet güvenlik gereği çekiciyle otoparka çekildi.

Polise yalvaran alkollü sürücü Ali F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim." dedi.

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı

Hem alkollü hem ehliyetsiz karantina kaçağı sürücüye ceza yağdı
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