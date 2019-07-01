Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Konya'da polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonrası yakalandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesi'nde denetleme yapan trafik polisleri, 68 FL 022 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kovalamaca sırasında sol ön lastiği patlayan otomobili yaklaşık 50 kilometrelik takibin ardından Sancak Mahallesi Dönerli Sokak'ta durdurdu.

Ekipler, alkollü olduğu belirlenen ve polise direnen sürücü İsmail Y'yi gözaltına alabilmek için biber gazı kullandı. Biber gazının etkisiyle gözleri yanan şüphelinin ricası üzerine bir polis, cami şadırvanında sürücünün yüzünü yıkadı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü İsmail Y'ye bazı vatandaşlar, "Senin gibiler yüzünden aileler perişan oluyor." diyerek tepki gösterdi.

Ehliyetsiz olan İsmail Y'nin 0,66 promil alkollü olduğu belirlendi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücüye, "alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ikazına uymamak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "makas atmak" suçlarından toplam 11 bin lira para cezası kesildi.

Trafikten men edilen otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: AA