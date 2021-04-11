Alkollü Ürdünlü ile polisin diyaloğu güldürdü

ANTALYA'da, alkollü olduğu anlaşılan Ürdünlü turist Mohammad Aljilani (34), ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerini uzun süre uğraştırdı.

ANTALYA'da, alkollü olduğu anlaşılan Ürdünlü turist Mohammad Aljilani (34), ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Derdini anlatmakta zorlanan Aljilani'nin, alkolün etkisiyle sivil polis memuruna "Bir sakal atsana" demesi ve polisin "Para yok, para yok" diyerek karşılık vermesi çevredekileri gülümsetti.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 123 Sokak'ta yer alan apartmanda meydana geldi. Bıçaklı yaralama ihbarı alan ekipler belirlenen adrese geldiğinde evin kapısının açık ve yaralı olmadığını gördü. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan polis ekipleri, 750 metre ileride, Konyaaltı Caddesi'nde bir kişinin yardım istediğini gördü. Adının Mohammad Aljilani olduğu öğrenilen Ürdünlü, polis ekiplerine bacağından yaralandığını anlatmaya çalıştı. Sol bacağında herhangi bir kesi izine rastlanmayan Aljilani, pantolonunu yarıya kadar indirerek yara olduğunu göstermeye çalışsa da yara izine rastlanmadı. Detaylı inceleme sonucu bacağında sert bir cisimden kaynaklanan çizik olduğu ve alkollü olduğu anlaşılan Aljilani için sağlık ekiplerine haber verildi.

'BİR SAKAL ATSANA'Türkçe konuşmakta ve ayakta durmakta zorlanan Aljilani ile polis ekipleri iletişim kurmakta zorlandı. Sivil polis memuru ekip otosuna bindiği sırada Aljilani, yürüyerek aracın yanına gidip polis memuruna, sakalını sıvazlayıp. "Bir sakal atsana" dedi. Bunun üzerine sivil polis memuru da "Para yok, para yok, geç şöyle otur, zaten masken de yok" diyerek, alanda bulunan banka oturmasını söyledi.'AYAĞIM AĞRIYOR' DEDİ, AMBULANSA YÜRÜYEREK GİTMEK İSTEDİ

Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta durmakta zorlanan Aljilani'yi sedyeye almaya çalıştı. Aljilani'nin sedyeye geçmek istememesi ve yürüyerek gitmeye çalışması üzerine sağlık ekipleri, "Hem ayağım ağrıyor diyorsun, hem yürüyorsun" diyerek tepki gösterdi. Ambulansta görevli erkek sağlık görevlisi yürümekte direnen Aljilani'yi, sırtından kucaklayarak sedyeye yatırdı ve hareket etmemesi için de kemerlerini bağlayarak ambulansa bindirdi. Ürdünlü Aljilani, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN