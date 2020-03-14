Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır? Koronavirüse karşı korunmak için kişisel hijyen ve ortam hijyeninde alkollü ürünlerin kullanılması tartışmalara yol açtı. Kolonya ve bazı hijyen ürünlerinde alkol bulunması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığına sorular yöneltildi. Peki, Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır? Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir?

Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar alkol içerikli kolonya ve hijyen ürünleri kullanıyor. Bu durum sonrası Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir, koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır gibi sorular merak konusu olurken Diyanet İşleri Başkanlığından konu ile ilgili açıklama geldi. Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır? SORU: ALKOL İÇEREN MADDELERİN TEMİZLİKTE KULLANILMASI CAİZ MİDİR? Diyanet İşleri Başkanlığı Cevabı: İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).