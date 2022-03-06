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Alkollü sürücüyü kafeye girmekten beton saksılar ve direk durdurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü sürücüyü kafeye girmekten beton saksılar ve direk durdurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı yol kenarındaki beton saksılara ve direğe çarparak kafeye girmekten son anda kurtuldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı yol kenarındaki beton saksılara ve direğe çarparak kafeye girmekten son anda kurtuldu.

Kaza, ilçenin Nihat Kantarcı (Seka) Caddesi'nde gece yarısından sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadır mevkiinden Çarşı istikametine seyir halinde olan sürücünün kullandığı servis aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan beton saksılara ve direğe çarparak kafeye girmekten son anda kurtuldu. Kafeyi kapatan personele çarpacakken son anda duran servis aracının sürücüsüyle kafe sahibi arasında tartışma yaşandı. Kazada araç sürücüsünün alkollü olduğu anlaşılınca çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbarla olay yerine gelen polis tarafları ayırarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Alkollü sürücüyü kafeye girmekten beton saksılar ve direk durdurdu

Alkollü sürücüyü kafeye girmekten beton saksılar ve direk durdurdu

Alkollü sürücüyü kafeye girmekten beton saksılar ve direk durdurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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