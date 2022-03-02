Alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil, kontrol noktası duvarına çarptı - Haberler

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Alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil, kontrol noktası duvarına çarptı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil, kontrol noktası duvarına çarptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün yönetimindeki otomobil, jandarma kontrol noktası duvarına çarptı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün yönetimindeki otomobil, jandarma kontrol noktası duvarına çarptı.

Muradiye-Menemen yolunda ilerleyen A.Ç. (30) idaresindeki otomobil, kontrol noktası duvarına çarparak durdu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yapılan kontrolde araç sürücüsü A.Ç'nin, 1,65 promil alkollü olduğu belirlendi.

A.Ç, işlemler için karakola götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Jandarma, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

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