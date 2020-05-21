Alkollü sürücünün senaryosu aynı cezası farklı oldu
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Alkollü sürücünün senaryosu aynı cezası farklı oldu

Alkollü sürücünün senaryosu aynı cezası farklı oldu -1 ay içinde 2 defa alkollü araç kullanırken polise yakalandı -2.

21.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:04

Alkollü sürücünün senaryosu aynı cezası farklı oldu

-1 ay içinde 2 defa alkollü araç kullanırken polise yakalandı

-2. kaçışı da başarılı olmayan alkollü sürücü yine polise yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamasını delip alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve sığındığı evden polis tarafından çıkarılan şahıs dün bir kez daha alkollü araç kullanırken yakalandı. Kovalamaca sonrası polis tarafından yakalanan şahsa bu defa 6 bin TL ceza kesilip ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. 20 SS 686 plakalı otomobilin yolda tehlikeli hareketler yaparak ilerlediğini gören çarşı ve mahalle bekçileri otomobili durdurmak istedi. Ancak süreci 'dur' ihtarlarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi otomobili durdurmak için peşine düştü. Kaçış esnasında sürücü aracının arka tamponunu da Doktorlar Caddesi üzerinde düşürerek kaçmaya devam ederken, kovalamaca sonrası araç Mehmetçik Mahallesi 2597 Sokak üzerinde durduruldu. Aracın içinden çıkarılan ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen Sedat M., alkolmetreyi üflemeyi reddedince polis tarafından gözaltına alındı. Şahsa ardından çeşitli suçlardan yaklaşık 6 bin TL para cezası kesildi. Sonrasında ise karakola götürüldü.

Alkollü sürücü uslanmadı

Yapılan incelemelerde ise şahsın geçtiğimiz 26 Nisan tarihinde sokağa çıkma kısıtlamasında aracı ile dışarı çıkan ve yine alkollü olduğu için polis tarafından kaçan aynı şahıs olduğu belirlendi. Sedat M.'ye o tarihte ise 3 bin 150 TL para cezası kesilerek hakkında işlem yapıldı. Şahsın ehliyetine o tarihte el konulduğu ama buna rağmen tekrar alkollü ve ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

Dün bir kez daha alkollü araç kullanırken yakalanan şahsın bu defa el konulan ehliyetinin süresi 5 yıla çıkarıldı.

Alkollü sürücünün senaryosu aynı cezası farklı oldu

Kaynak: İHA

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