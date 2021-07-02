Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü
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Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü

Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, 2.37 promil alkollü olan B.Ç. (34), otomobille önce motosiklete ardından radar uygulamasına hazırlanan polis memuru Emrah Altınsoy'a çarptı.

SAMSUN'da, 2.37 promil alkollü olan B.Ç. (34), otomobille önce motosiklete ardından radar uygulamasına hazırlanan polis memuru Emrah Altınsoy'a çarptı. Motosikletteki Murat Uzan (42) ve Berkay Kurt (19) hayatını kaybetti, Altınsoy ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, önce seyir halindeki 55 AEB 405 plakalı motosiklete ardından radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan polis memuru Emrah Altınsoy'a çarptı. Savrulan motosikletteki Murat Uzan hayatını kaybetti, arkasında oturan Berkay Kurt ile polis memuru Emrah Altınsoy ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Berkay Kurt, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emrah Altınsoy'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Otomobil sürücüsü B.Ç.'nin yapılan testte 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. B.Ç., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü
Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü
Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü
Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü
Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü
Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara

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