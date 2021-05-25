Alkollü sürücünün otomobille çarptığı 10 yaşındaki Ümit öldü
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Alkollü sürücünün otomobille çarptığı 10 yaşındaki Ümit öldü

Alkollü sürücünün otomobille çarptığı 10 yaşındaki Ümit öldü
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde A.S., otomobille önce minibüs durağına ardından yol kenarındaki Ümit Azgın'a (10) çarptı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde A.S., otomobille önce minibüs durağına ardından yol kenarındaki Ümit Azgın'a (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan Azgın, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan A.S.'nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kapucu Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 22 LM 340 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki minibüs durağına daha sonra yan tarafından duran Ümit Azgın'a çarptı. Kazada Azgın, ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ümit Azgın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.S.'nin, yapılan testte 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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