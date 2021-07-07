Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı bisikletli Oğuzhan, öldü
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Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı bisikletli Oğuzhan, öldü

Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı bisikletli Oğuzhan, öldü
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin (17) yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin (17) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Muğla-Denizli çevreyolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mestan G. (28) idaresindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden bisikletli Oğuzhan Kemçin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kemçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuzhan Kemçin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mestan G., sağlık kontrolü için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, 1.79 promil alkollü olduğu belirlenen Mestan G.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı bisikletli Oğuzhan, öldü
Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı bisikletli Oğuzhan, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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